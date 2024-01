Salaria, nuovo incidente al chilometro 61. Auto finisce contro il guardrail

RIETI - Incidente stradale autonomo lungo la Salaria per Roma all'altezza del chilometro 61. Un auto guidata da un 75enne si è schiantata contro il guardrail. In fase di accertamento le cause del sinistro che hanno visto il conducente perdere il controllo della guida per poi finire la corsa contro la barriera sul lato opposto della carreggiata mentre procedeva in direzione Rieti.

Il sinistro non ha coinvolto altri autoveicoli in transito. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia stradale, 118, vigili del fuoco e tecnici Anas. Lievi rallentamenti per il traffico veicolare in quanto nel corso delle operazioni di soccorso si è proceduto con il senso unico alternato fino alla rimozione del mezzo incidentato. Nessuna grave conseguenza per il conducente.