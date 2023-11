Cassino, esce fuori strada con il furgone che resta infilzato nel guardrail: autista miracolato

Perde il controllo del furgone, si schianta contro il guardrail che si conficca nel mezzo trapassando il vano motore, l'intero abitacolo fino alla parte posteriore del mezzo: autista miracolato.

È accaduto nella tarda serata di oggi, 3 novembre 2023, sulla Superstrada Cassino-Sora proprio all’uscita della Città Martire. L’uomo che era alla guida del mezzo potrebbe aver avuto un lieve malore prima dell'impatto, a seguito del quale è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ma non ha riportato ferite.

Lungo la Superstrada, teatro di gravi incidenti, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.