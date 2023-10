Incidente Mestre, il “buco” nel guardrail. Il Comune: «Varco di servizio, bus precipitato 50 metri dopo»

Incidente del pullman a Mestre, continuano le polemiche e le ricostruzioni sulle cause della tragedia nella quale hanno perso la vita 21 persone. Secondo l'assessore comunale ai trasporti Renato Boraso, «il bus non è caduto perchè “c'era un buco” di un metro e mezzo nel guardrail. Quel buco è un varco di sicurezza, di servizio, previsto dal progetto originario del manufatto». Le affermazioni che si stanno susseguendo sulla stampa, secondo Borsao sono «inaccettabili». Il pullman «è caduto 50 metri dopo il varco, dopo aver strisciato sul guardarail, senza segno di frenata o contro-sterzata. O Vogliamo dire che senza il buco, la barriera avrebbe tenuto un mezzo in corsa, che sbanda, di 13 tonnellate?», ha aggiunto l'assessore.

