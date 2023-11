Narni, guardrail danneggiati da incidenti. Via al cantiere per il ripristino. Si viaggia a senso unico alternato

NARNI Guardrail danneggiati da incidenti. Via alla riparazione. Da oggi sono in programma alcuni lavori di ripristino di tratti di barriere danneggiate da precedenti urti. Per consentire lo svolgimento del cantiere, fino al 28 novembre si viaggia a senso unico alternato.

I lavori interessano due zone.

La prima è sulla Sr 204 Ortana all’altezza dell’abitato di Stifone al chilometro 40+300, lato sinistro della carreggiata.

La seconda è sulla Sr 3 Ter fra la galleria del ponte d’Augusto e il bivio di Amelia, al chilometro 8+150, lato destro della carreggiata.

La Provincia ha disposto un senso unico alternato regolato da semaforo per entrambi i tratti stradali dalle 7 alle 18.