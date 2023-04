Ritmica, campionato Silver regionale: 3 argenti e un bronzo per le “Artine” dell'Asd Gym Art. Foto

RIETI - Quello appena trascorso è stato un weekend impegnativo, ma ricco di soddisfazioni per le atlete del settore agonistico dell'Asd Gym Art che sono scese in pedana per la seconda prova del campionato silver regionale LE di ginnastica ritmica, disputato a Roma nella palestra di via Giacomo Brogi.

Ad aprire le danze è stata Azzurra Reisoni, nella categoria Junior 1, che penalizzata da troppe imprecisioni nell'esecuzione dell'esercizio, deve accontentarsi di un piazzamento di rincalzo nella classifica finale. È andata meglio, invece, al duo Arianna Cavalli e Beatrice Santarelli (cat. Junior 2) che conquistano rispettivamente il secondo ed il terzo gradino del podio, migliorandosi di gran lunga rispetto alle prestazioni passate, a cominciare da quelle sfoderate a Catania nel campionato di serie C.

Chi invece non è riuscita a trovare un piazzamento tra i primi tre posti è Elisa Berardi (Junior 3) che, al pari della sua compagna Azzurra Reisoni, ha pagato a caro prezzo l'esecuzione non proprio pulita dei suoi esercizi ritrovandosi giù dal podio. Un doppio secondo posto, invece, per Anastasia Recchioni (cat. A3) e Aurora Franciosi (cat. A4) che nelle gare conclusive dopo aver presentato esercizi nuovi con numerosi elementi complessi ma eseguiti in maniera impeccabile.



«È stato un fine settimana intenso e soddisfacente - sottolinea Cristina Chiani, una delle allenatrici della Asd Gym Art - Ci sono stati risultati consolidati, altri un po' meno, ma questo rientra nel processo di crescita delle nostre atlete, alle quali va il ringraziamento della società e di noi tecnici perché al di là del piazzamento finale, non si risparmiano mai e danno sempre il massimo. Un grazie lo voglio rivolgere anche ai tecnici e alle ginnaste che hanno supportato le nostre 'Artine' sia da casa, che sul campo di gara perché per crescere insieme c'è sempre bisogno di tutti».