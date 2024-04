Sabato 27 Aprile 2024, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 16:15

RIETI - Si è concluso ieri il percorso di sensibilizzazione ambientale rivolto agli alunni delle scuole primarie di Rieti, realizzato da Asm con il prezioso supporto del Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica, finalizzato ad accrescere nelle nuove generazioni l’attenzione verso una corretta raccolta differenziata, con particolare riguardo al riciclo della plastica.

Iniziata a novembre scorso con l’inaugurazione de “L’Italia in Cornice”, progetto itinerante ideato dal Consorzio con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della raccolta differenziata per preservare e valorizzare le bellezze d’Italia, la campagna di promozione delle buone pratiche del riciclo pensata dal Corepla per il Comune di Rieti, è entrata nel vivo dal 16 al 26 aprile ed ha coinvolto a cavallo della giornata Mondiale della terra, celebrata il 22 aprile, oltre 1.500 alunni delle scuole primarie del comune capoluogo.

La risposta degli istituti comprensivi di Rieti è stata massiccia: ai laboratori tenuti a “Casa Corepla”, l’ambiente domestico ricreato sotto gli archi del Vescovado dove grazie al supporto di tre educatrici del Corepla, gli alunni sono stati guidati attraverso attività laboratoriali a riconoscere e compiere le azioni che danno il via al riciclo, si sono avvicendati oltre 1.000 alunni; allo spettacolo “Magicamente Plastica”, andato in scena il 17 aprile in due turni, hanno preso parte quasi 500 bambini della scuola primaria.

«Quello messo in campo da Asm e Corepla con il patrocinio del Comune di Rieti – dichiara il presidente di Asm, Vincenzo Regnini – è stato un bel gioco di squadra che non si conclude con le iniziative di questi giorni. Siamo grati al Corepla per il grande supporto che ci ha fornito e che deve portare Rieti ad incrementare i livelli qualitativi e quantitativi del riciclo degli imballaggi plastici e più in generale accrescere la percentuale di raccolta differenziata. Per questo, dalla settimana prossima, partiranno le lettere alle scuole di Rieti e agli uffici pubblici cittadini per raccogliere le disponibilità a posizionare all’interno delle sedi dei contenitori per la raccolta differenziata di carta e plastica, già acquistati dall’azienda. La corsa verso la sostenibilità prosegue, tutti insieme potremo raggiungere e superare l’obiettivo fissato per legge al 65% di rifiuti inviati a riciclo».