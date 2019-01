ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Una formalità la dodicesima giornata del campionato regionale di serie C maschile per l’Asd Maglianese Volley che in casa ha liquidato il fanalino di coda Asd Ascor Volley 3-0 (25-14, 25-20, 25-14).Per i ragazzi di mister Marco Giovannetti arriva l’ennesimo colpo interno che oltre a portare 22 punti nel girone A segnano la quarta posizione in classifica e il settimo successo consecutivo tra le mura amiche del palazzetto dello Sport di Magliano Sabina. Una partita tranquilla che ha dato modo anche alla panchina di entrare in campo e chiudere agevolmente con il risultato secco con il pensiero già alla prossima giornata.A Latina sabato prossima contro la Top Volley, diretta concorrente dei sabini, la formazione giallo-nera con un risulto utile potrà centrare la qualificazione diretta per la Coppa Lazio oltre al primo acuto esterno che porterebbe ad aumentare il morale di Giordani e compagni alla penultima gara del girone d’andata.Roma Volley - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-2Pol. Roma 7 Volley Ad - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Asd Pol. Maglianese - Asd Ascor 3-0Asd Volley Life - Serapo Volley Gaeta 3-2Nfa Saet – Fenice 3-0Gsdp Zagarolo - Top Volley Latina 3-0Lara Srl Roma Xx Volley - Volley Fiumicino 3-1Gsdp Zagarolo 31Roma Volley 26Asd Volley Life 22Asd Pol. Maglianese Volley 22Serapo Volley Gaeta 21Nfa Saet 21Lara Srl Roma Xx Volley 20Pol. Roma 7 Volley Ad 19Top Volley Latina 19Volley Fiumicino 17Fenice 16Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 15Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0