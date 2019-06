Ultimo aggiornamento: 11:03

RIETI - E’ stata la formazione reatina del Team Volley 4 Strade a vincere il “Trofeo Primavera” nella categoria under 14 femminile nel weekend organizzato dal Comitato Territoriale Fipav Roma.Le ragazze di Marco Di Lieto non hanno concesso nulla alle avversarie dell’SSD Intent Sport che sonon state costrette ad inchinarsi a Deli e compagne subendo un netto 0-3 (17-25, 14-25, 24-26).Un trofeo meritato per le bianco blu dopo una stagione importante per il vivaio reatino che ha ripagato tutto il sodalizio della stagione appena conclusa.Mister Marco Di Lieto ha voluto lasciare un messaggio di ringraziamento alle sue ragazze attraverso un post: «Che bella avventura, l'unica squadra imbattuta dell'intero torneo. Crescere da un punto di vista tecnico ed agonistico significa mettersi in gioco, cercare di superare il proprio limite, il quale è condizionato nella quasi totalità dal nostro condizionamento mentale. Sono sicuro che l'esperienza fatta vi servirà nella vita, saprete affrontare con la stessa determinazione gli ostacoli e le difficoltà che troverete lungo il cammino. Lo sport è pur sempre la palestra di vita per eccellenza. Vi auguro mille altre vittorie e tantissimi traguardi prestigiosi. Grazie a tutti, ragazze e genitori, mi avete dato la possibilità di realizzare un piccolo ed ambizioso sogno....la piccola provincia, con onore, ha saputo farsi rispettare. Non finirò mai di dirvi brave. Premettendo che è la squadra a vincere o perdere, vorrei fare un apprezzamento al nostro capitano, si è distinta per capacità tecniche - gioco trasmettendo a tutte la giusta carica e determinazione. A casa ho tantissime coppe che tracciano il mio passato da agonista, quella di oggi la lasciamo ad Angelica, un giusto segno e ricordo del suo percorso. Godiamoci le vacanze e.... Forza 4 Strade»