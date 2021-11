La giovanissima Emanuela Deli è tra le pallavoliste più talentuose del Lazio

RIETI - Lo stop causato dall’emergenza Covid non ha impedito alla reatina Emanuela Deli, classe 2007 di continuare il suo percorso per la selezione del raduno regionale organizzato dalla Federazione pallavolo Laziale.

Lo staff tecnico del CQR del Lazio ha visionato la settimana scorsa le ragazze più talentuose dei 4 Comitati Territoriali (Roma, Frosinone, Latina e Viterbo) nate negli anni 2007 e 2008 e tra queste c’è anche il nome di Emanuela Deli del Team Volley 4 Strade di Rieti che prenderà parte al “Regional Day” martedì 9 novembre dalle ore 15.30 alle 18.30 presso il Pala Volley Friends di Roma (viale De Chirico).

Sotto gli occhi attenti della selezionatrice del Centro di Qualificazione Regionale Lazio femminile, Simonetta Avalle, insieme a Francesco Rita e Lorenzo De Marco, le doti della reatina non sono passate inosservate e proseguirà questa importante fase del processo di qualificazione a Roma.

«Lo scorso anno mi avevano chiamato per la selezione, poi quando si è fermato tutto, non ci speravo più. Sono stata molto emozionata quando il mio allenatore Marco Di Lieto mi ha contattato per darmi la notizia, non mi aspettavo che si ricordassero di me – afferma la giocatrice - È un’esperienza importante per la mia crescita, mi confronto con allenatori di livello e con ragazze che provengono da altre squadre. Gli allenamenti sono molto intensi ma sono entusiasta di poter far parte di questo di gruppo, stiamo imparando a conoscerci ma già ci sosteniamo a vicenda. Spero di migliorare ancora e di portare anche alla mia squadra una carica in più insieme alle cose nuove che imparerò».