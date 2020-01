CLASSIFICA

RIETI - Con la vittoria sulla Pol. Roma 7 Volley under per 3-0 (15-25, 18-25, 16-25) il Team Volley 4 Strade Asd ha chiuso il girone di andata di prima divisone femminile con 19 punti in quinta posizione in coabitazione con l'Asd Fiano Romano.Le ragazze di Stefano Di Pierno dopo un girone tra alti e bassi, dove però la formazione reatina è riuscita a strappare un punto dalla capolista Asd Polas è pronta ad affrontare il ritono a aprtire dall' 8 febbraio alle ore 16 per riscattare la sconfitta dell'andata durante la prima giornata di campionato in casa della formazione capitolina Roma 6 Volley Blu.A fare il punto sul giro di boa è il capitano della formazione biancoblù Valeria Leonardi: «Nell’ultima partita abbiamo avuto la possibilità di giocare tutte; il girone di andata è stato di alti e bassi, meglio con le squadre di alta classifica ma daremo di più nel ritorno, cercando di trovare più costanza, partendo dagli allenamenti e dando il massimo».Asd Polas 32Avogadro Parioli 29Roma 6 Volley Blu 24Palombara Pallavolo 23Asd Fiano Romano 19Team Volley 4 Strade Asd 19Pro Castelnuovo Volleyro' 15Asd Ascor Volley 14Fenice 11Asd Moricone Volley 7Pol. Roma 7 Volley Under 3Giro Poolstars Under 2