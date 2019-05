Ultimo aggiornamento: 10:00

RIETI - Ancora a lavoro il Team Volley 4 Strade pronto per lo sprint finale stagionale; in under 14, l’ultima ad arrendersi alla formazione reatina è stata l’Asd Tibur Volley di Tivoli sconfitta 3-0 (25-14, 25-19, 25-20) a Rieti che permetterà alle biancoblù di accedere alle semifinali di andata contro le campionesse in carica del Volley Campagnano con data ancora da destinarsi. Mentre l’under 13 incontrerà nel concentramento valido per le semifinali KK EUR e Roma Volley Group.Marco Di Lieto, allenatore storico del Team Volley 4 Strade spiega il lavoro svolto durante l’anno: «I gruppi sono l'espressione del giovanile che alleniamo da anni io e Stefano Di Pierno, c'è una parte dell’under che si allena fissa anche con la prima divisione come Angelica Deli, Aurora Violini e Camilla Basilici, le altre a giro di tanto in tanto. Come ho già detto in altre occasioni, i risultati del giovanile sono la parte emersa dell'animo di fondo di una società, un passaggio di consegne dalle più grandi a quelle più piccole. Sono soddisfatto, perché dopo anni di lavoro e dedizione, quello che emerge oggi è l'espressione della passione profusa in palestra e dell’ impegno delle ragazze; da qui in avanti sarà tutta un'altra storia... Occorrerà tanta testa e tanto cuore».