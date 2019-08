Ultimo aggiornamento: 10:19

RIETI - L’Asd Volley 4 Strade riparte dagli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione dal settore giovanile e dopo un’estate trascorsa tra i preparativi è pronta per il nuovo anno sportivo. Si ripartirà dalla ormai consolidata collaborazione con l’Asd Volley Cittaducale e la riconferma dei tecnici e delle categorie passate. A guidare la prima squadra dei colori bianco-blu è lo storico Stefano Di Pierno che avrà il compito di portare avanti i colori della società nella categoria di prima divisione. Riconfermati in toto i campionati, insieme alla terza divisione, quelli giovanili affidati a Marco Di Lieto: under 16, 14,13, 12, l’under 18 così come la prima divisione saranno formate dalle atlete delle due società (l’under 18 targata Volley Cittaducale) mentre sarà Elisabetta Strinati a gestire le giocatrici in erba del minivollley.«Da quest'anno sono cambiate le formule per la disputa dei campionati giovanili, non esiste più la distinzione tra Elite e Promozionale, ci saranno Territoriale con inizio a settembre e Tornei con inizio a gennaio - afferma il tecnico Di Lieto – L’anticipo dell'attività agonistica già da settembre, impone necessariamente una riorganizzazione delle attività, condizionate dalla poca disponibilità degli impianti. Noi siamo pronti per vivere con passione questa nuova avventura – continua l’allenatore reatino - La scorsa stagione è stata intensa e ricca di emozioni, abbiamo messo da parte un piccolo scampolo piacevole della nostra vita per riporlo attentamente nel cassetto dei ricordi. Oggi si riparte con tanto entusiasmo, consapevoli che bisogna sempre guardare oltre il nostro limite ponendo l'asticella un po' più in alto. Ci auguriamo di vivere una stagione serena ed in armonia, presupposti di base per riuscire a lavorare bene in palestra».