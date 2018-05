di Fabiana Battisti

RIETI - Si snoderà per le vie del quartiere di Villa Reatina, scenario delle accese polemiche e preoccupazioni popolari susseguitesi senza sosta negli scorsi mesi, la processione per la Festa di Maria Santissima Regina Mundi. A differenza di quanto avvenuto per la via Crucis pasquale, oggi dalle 18 alle 21, la comunità dei fedeli percorrerà un lungo itinerario da piazza Risorgimento passando per via Trebiani, Pastore, Campoloniano, Aguzzi, Palmieri, Formichetti, Oreste di Fazio e Antonozzi. E prima di fare ritorno nella...