A Magliano Sabina si prepara la Pasquetta al santuario di Santa Maria di Uliano

RIETI - Si rinnoverà anche quest'anno, lunedi primo aprile, a Magliano Sabina, la tradizionale "scampagnata" al santuario di Santa Maria di Uliano, la chiesa edificata nella campagna maglianese a ricordo del miracolo salvifico con cui la Madonna avrebbe restituito la vita al figlio di Uliano morto per soffocamento.

La ricorrenza viene celebrata con una messa al santuario e, da tre anni a questa parte, con la bonifica del sentiero che dalla chiesa porta alla fonte del miracolo, i giovani del G-Lab, con il patrocinio del Comune, organizzano una camminata da Magliano Sabina alla fonte.

L'appuntamento è alle 9.30 alla Pineta comunale. Attraverso le colline, superando la frazione di Chiorano si arriverà alla vecchia chiesa di uliano e alla sorgente miracolosa. Ci si ritroverà poi alle 11.30 al santuario per celebrare, come da tradizione, la santa messa per la Madonna di Uliano.

E' previsto il servizio navetta di ritorno dal santuario alla Pineta comunale. Per tutti coloro che hanno problemi motori e che vorranno raggiungere il luogo, ci si potrà organizzare con mezzo apposito, su richiesta tramite messaggio al numero 324 8086103.