San Valentino, inizia il weekend di celebrazioni religiose, con gli appuntamenti in chiesa e non; il vescovo: «Camminiamo insieme»

TERNI Con San Valentino alle porte iniziano le celebrazioni in cattedrale: la Diocesi rende noti alcuni appuntamenti in attesa del 14 febbraio. Sabato 10 febbraio alle ore 21 è prevista la processione con fiaccolata che secondo la tradizione accompagna il trasferimento dell’urna del Santo fino in cattedrale, con partenza dalla basilica: «per la comunità ternana un importante espressione della devozione», ricordano dalla Diocesi, e infatti è prevista la partecipazione di sportivi, associazioni e movimenti ecclesiali della città. Per l’11 febbraio alle 10, domenica, è invece programmato il solenne pontificale, in concomitanza con la giornata mondiale del malato; il vescovo, concelebrando tra gli altri con monsignor Salvatore Ferdinandi, vicario generale, padre Angelo Gatto, direttore dell’ufficio pastorale della salute, e padre Johnson Perumittath, parroco di San Valentino, alla presenza delle autorità, celebrerà la ricorrenza davanti a ospiti delle case per anziani e malati, accompagnati dai volontari dell’Unitalsi.

Sarà accesa la lampada votiva e pronunciato l’atto di affidamento al patrono. Successivamente con una nuova processione, l’urna del santo rientrerà nella basilica, accompagnata anche dal corteo storico e dal coro diocesano. Gli eventi saranno trasmessi in streaming sulle varie pagine social della Diocesi, per essere disponibili per tutti: «Camminiamo insieme,» è l’appello del vescovo Soddu, «nell’amore che San Valentino ci testimonia ancora oggi. Un buon approccio all’amore, che viene da Dio, ci fa comprendere il senso vero della vita e quindi della pace. Auguro di poter fare tesoro di questa festa, perché sia per la comunità un motore propulsore per vivere sempre meglio la fede cristiana in comunione sulla via della pace» conclude.