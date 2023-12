Domenica 17 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Raffiche di vento violente e tese: a Rieti e in provincia danni e disagi per alberi abbattuti su strada, rami spezzati e pericolanti e coperture divelte o danneggiate. Numerosi gli interventi di forze dell’ordine e vigili del fuoco in città e in Sabina, Cicolano e nell’Amatriciano.

Le ripercussioni. In città albero su strada in via Petrella Salto, in via Cavour e in via Cavone. Semidivelta la copertura della scuola media di Campoloniano, dove le violente raffiche di vento hanno pian piano scalzato un angolo per poi sollevare la copertura del tetto. La lamiera ha rischiato pericolosamente di volare via. In via Oreste Di Fazio, un albero è crollato, causando disagi alla viabilità. In via Lisciano una grossa quercia ha ceduto, schiantandosi al suolo senza pericoli per cose o persone. Lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana, nel quartiere cittadino di Campomoro, una pianta si è abbattuta sulla strada, creando disagi alla viabilità e compromettendo un tratto dell’illuminazione. Sul posto la polizia locale del Comune di Rieti ha gestito il traffico. Problemi anche a Vazia, in località Madonna del passo, dove un albero si è adagiato su un palo della telefonia. Non lontano, a Cupaello, alcune alberature sono venute giù. Sul posto, carabinieri e vigili del fuoco.

Nel territorio. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento a Cittaducale e in via Salaria per L’Aquila. Mentre in via dell’Industria, un palo è stato abbattuto. In Sabina, la caduta di un albero ha coinvolto un’auto, senza conseguenza per le persone, con accertamenti dei carabinieri di Poggio Mirteto. Vittime delle raffiche di vento anche transenne, spartitraffico e cartelli stradali. Numerosi gli interventi per la rimozione di tegole pericolanti e coperture di ricoveri e baracche divelte o danneggiate. In alcuni casi è stato attivato il personale dei Comuni interessati, polizia locale e tecnici. Numerose le segnalazioni per i danni provocati dal vento. Gli interventi dei pompieri hanno provveduto alla rimozione degli alberi mediante taglio e accantonamento dei tronchi, poi rimossi dal personale del Comune. Nel collegamento stradale Grotti-Cittaducale, il vento ha fatto riversare su strada rami, poi rimossi. A Posta, nell’Amatriciano e nel Leonessano, il forte vento è stato accompagnato da neve e nevischio creando a tratti vere e proprie bufere, con temperature in picchiata. In alcune aree, un leggero strato di neve si è depositato a terra creando tratti stradali con ghiaccio, soprattutto in quota. Maltempo e vento teso che sembrerebbe aver concesso una tregua già nella serata di ieri. Operatori di Anas, Telecom ed Enel al lavoro per i sopralluoghi.