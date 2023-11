Rieti, danni e disagi per il maltempo: albero caduto in viale Matteucci e strade allagate

RIETI - Danni e disagi per il maltempo a Rieti e in provincia.

In città, una grossa pianta è caduta in viale Matteucci, sulla pensilina della fermata degli autobus: in quel momento non c'erano persone e nessuno ha riportato ferite.

Rami caduti in tutto il Reatino, a partire da tratti di Salaria. Allagamenti in città e provincia, a partire da viale Maraini e dal sottopasso dnei pressi della questura.

Ponte Cavallotti chiuso al traffico per albero in strada. Numerosi gli interventi di forze dell'ordine, vigili urbani e vigili del fuoco.