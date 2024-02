Alberi che si spezzano e transenne che fioriscono: mercato settimanale di Terni senza pace

TERNI – Si spezza il ramo di un albero nel parco della Passeggiata quando inizia il mercato settimanale. Alle 6,30 di martedì 13 febbraio. Per fortuna nell’area c’erano pochi ambulanti: molti di loro hanno preferito restare a casa visto che il giorno seguente partecipano alla fiera di San Valentino in viale Trento. «Ma è stato un delirio». Ambulanti provati, stanchi di lavorare in emergenza ogni volta, trasferiti rigorosamente in via sperimentale alla Passeggiata il 19 luglio con la promessa di al Foro Boario a gennaio, e rimasti intrappolati dai lavori per la riqualificazione del parco. Perché fin quando non sarà necessario sgombrare l’area per consentire l’asfaltatura del parco, il Comune li lascia lì. E lì, questa mattina, hanno trovato le scalette che conducono al parcheggio transennate e hanno assistito alla caduta di un grosso ramo, per fortuna sulla parte interna al parco e non addosso ad un banco. Poi l’intervento dei vigili del fuoco che per mettere in sicurezza l’area. «Il 21 dovremo andare in Comune a scegliere le postazioni per tornare nell’area riqualificata del PalaTerni, ma mica è così scontato. Con questa crisi (le dimissioni del sindaco Bandecchi, ndr) stai a vedere che ci lasceranno qui tutta la primavera». Mercoledì prossimo, oltretutto, due postazioni dovranno essere ridistribuite. Gli interventi a ridosso delle scalette impongono a due ambulanti di ricollocarsi.

