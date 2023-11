RIETI - Vento forte in Bassa Sabina, interventi dei vigili del fuoco e danni oltre ai disagi per i cittadini. Un pino abbattuto (in foto) dal vento nelle campagne di Passo Corese in via a Viale Europa, località Valle Falsa, con i pompieri al lavoro.

Una squadra dei vigili del fuoco ha transennato l'area, in attesa che intervenga il Comune di Fara Sabina (visto che il pino sorge su strada comunale) a sgomberarla. Dal pomeriggio molte abitazioni sono senza elettricità e sta intervenendo l'Enel per ripristinare il servizio entro la notte. Il crollo intorno alle 17.

Disagi anche a Montopoli s causa del forte vento di oggi è caduto un ramo di un albero sulla carreggiata, i vigili sono stati allertati per un intervento intanto che il transito per ore e’ stato reso possibile solo su metà carreggiata.

Sulla 313 Ternana vicino al Ristorante Il Poggetto albero in strada e intervento di vigili del fuoco e carabinieri.

In tutti i Comuni si raccomanda la massima attenzione rigiardo la circolazione per possibili rami sulla carreggiata.