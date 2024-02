Il Centro Commerciale Perseo con Ethosland pianta 45 alberi a Rieti

RIETI – Anche il Perseo di Rieti ha partecipato a Ethosland, il progetto che unisce 22 centri commerciali Ethos in tutta Italia con l’obiettivo di renderli ‘carbon neutral’, compensando cioè le emissioni di carbonio nell’atmosfera. A Rieti, nell’ambito del progetto, sono stati così piantumati 45 alberi ad alto fusto, Lecci (Quercus Ilex), in un’area messa a disposizione dal Comune di Rieti, in via Sandro Pertini. Alla piantumazione hanno partecipato Claudio Cecchetelli, Area manager Ethos Umbria e Lazio, Giulia Marchetti della direzione del Perseo, Enrico Fraschetti, presidente del Consorzio centro commerciale Perseo, e Paolo Maccagnino della società Alla Vigna Group.

Il progetto è stato infatti realizzato da Ethos, che ha incaricato la Società Alla Vigna Group per la sua gestione, e ha previsto anche un’importante attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni attraverso il ‘Green Contest School’ che ha coinvolto oltre 75 scuole e più di 19mila alunni sul territorio nazionale.

In particolare, a Rieti hanno partecipato 852 alunni degli Istituti comprensivi ‘Alda Merini’, ‘Valle del Velino’ e ‘Marconi Sacchetti’, quest’ultimo vincitore del contest. Gli studenti coinvolti hanno anche ricevuto l’attestato di ‘Ambasciatori green’.