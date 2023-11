Rieti, interventi per rimuovere gli alberi caduti e contro gli allagamenti

RIETI - Interventi dei vigili dei vigili del fuoco e degli altri operatori per risolvere i danni provocati dalla pioggia e dal vento della notte e delle prime ore della mattina.

"Dalle prime ore del mattino - scrive il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in un post - siamo impegnati con varie squadre del Magazzino comunale, della Protezione Civile, della Polizia Locale e con l'ausilio di Asm per far fronte ai problemi legati alla eccezionale ondata di maltempo che dalla notte scorsa si è abbattuta anche su Rieti.