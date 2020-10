Il Rieti di nuovo al tappeto e a secco di gol: Merkaj lancia il Vastogirardi (1-0). Ora il closing

RIETI - Seconda sconfitta consecutiva per il Rieti che rimedia un altro 1-0, stavolta per mano del Vastogirardi. Decisiva la rete di Merkay al 78' dopo una gara che fino a quel momento aveva visto il Rieti tenere bene botta nonostante le polveri bagnate dei suoi attaccanti.

Un ko che inevitabilmente fa scivolare la formazione di Stefano Campolo nella parte bassa della classifica con appena 2 punti all'attivo, un magro bottino che dovrà far fare delle serie riflessioni sia allo staff tecnico, che alla società (vecchia o nuova che sia) per cercare quanto prima di invertire la rotta e ritrovare una vittoria che manca all'appello ormai da quasi otto mesi.



Quella che inizierà domani, lunedì 19 ottobre, sarà una settimana campale per il closing societario: Mancini e Curci si vedranno già in mattinata per definire gli ultimi dettagli, per poi presentarsi nuovamente dal notaio Gianfelice per il passaggio di proprietà.

