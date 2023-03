Valerio Nicolosi e Ascanio Celestini all’evento di lancio della seconda edizione di Prime Minister Rieti

RIETI – Il giornalista, scrittore e fotoreporter, Valerio Nicolosi con il suo ultimo libro “Il gioco sporco. L’uso dei migranti come arma impropria” (Ed. Rizzoli) e Ascanio Celestini, attore e regista tra i massimi interpreti del teatro di narrazione e la cui arte è anche costante impegno civile, saranno gli ospiti speciali dell’evento di lancio della 2° Edizione di Prime Minister Rieti, domenica 12 marzo, alle 11, presso Le Tre Porte (Via della Verdura 21/25). La Scuola di politica per giovani donne torna in città per iniziativa delle associazioni Prime Minister e Next Rieti. A moderare l’incontro, la giornalista Annalisa Nicoletti.

I fatti di Cutro, che hanno riportato in prima pagina la questione migranti, e l’attenzione di Prime Minister Rieti ai temi sociali, al futuro di un’Europa più inclusiva e, soprattutto, al ruolo “politico” delle donne, ad aprire la seconda stagione di appuntamenti della Scuola di politica per giovani donne, messa a punto dal team di Prime Minister Rieti per ragazze del territorio di età compresa tra i 14 e i 19 anni.

Saranno 10 le giornate formative, a cadenza mensile, dedicate a temi di estrema attualità con il mondo femminile protagonista. Si parlerà di politica, ma anche di identità, stereotipi e pregiudizi, di violenza sulle donne, STEM e sport, di Europa e sostenibilità, di comunicazione, cultura e amore.

Programma dettagliato, obiettivi, ma anche interventi del team e testimonianze di ex studentesse, saranno al centro dell’incontro di domenica. Nel frattempo, le iscrizioni sono già aperte. Tutti i dettagli sulla Scuola e il form per candidarsi sono disponibili su: https://www.primeminister.it/

Nel team della 2° Edizione di Prime Minister Rieti: Rosella Volpicelli, Janira Grillotti, Valentina Mercuri, Valeria Natali, Annalisa Bizzarri, Valeria Galluzzi, Annalisa Conte, Elena Tomassini.

Prime Minister è una Scuola di politica apartitica e gratuita per giovani donne che voglio diventare cittadine consapevoli e attivarsi per migliorare la società in cui vivono. Nata a Favara nel 2019 da quattro donne e dalla collaborazione tra Farm Cultura Park e Movimenta, Prime Minister è già presente in Sicilia, Campania, Lazio, Puglia, Lombardia e Piemonte.