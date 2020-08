Gaeta, 'Radio clandestina' di Ascanio Celestini stasera a Monte Orlando

Gaeta

Il ricordo delle storie partigiane viene riproposto questa sera a, alle 21.30, presso il, dallo spettacolo di, il monologo che venti anni fa ha lanciato la carriera di cantastorie dell’attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e drammaturgo romano. E’ il secondo appuntamento della rassegna gratuita “Vivi i Parchi del Lazio” organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier sotto la direzione artistica di Matteo D’Agostino e ospitato questa sera dalin uno dei suoi luoghi più suggestivi: il Parco di Monte Orlando. Tratto dal testo di Alessandro Portelli, lo spettacolo racconta la lotta partigiana e l’occupazione nazista, offrendo una riflessione sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia: quella dell’eccidio delle. Una brutta pagina della storia d’Italia, che parte da un episodio del 23 marzo 1944, quando i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca in via Rasella e il giorno dopo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto. A fare da sfondo al monologo disarà un luogo senza tempo, la vetta del Monte Orlando con il Mausoleo Lucio Munazio Planco, uno dei siti archeologici più suggestivi della provincia, da dove si ammirano il Golfo di Gaeta, la catena dei Monti Aurunci, il Monte Circeo, le Isole Ponziane e il Vesuvio.