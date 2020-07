Tosca, Adriano Celestini e Sarah Jane Morris & Solis String Quartet. Tre serate di concerti e spettacoli gratuiti nella splendida cornice di Villa Adriana, a Tivoli, alle porte di Roma. È “Tivoli 2020” il neo progetto della Fondazione Musica per Roma sostenuto dalla Regione Lazio, in collaborazione con il MiBACT - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, un organismo giovane che riunisce e stimola le eccellenze e le qualità proprie nel territorio della Regione.

Si parte venerdì 31 luglio, il palcoscenico d’eccezione sarà allestito nella zona del Pecile della Villa, e sarà Tosca ad inaugurare Tivoli 2020 con un concerto da considerarsi la tappa finale di un viaggio musicale che ha condotto l’artista attraverso i paesi del mondo.

Sabato 1 agosto salirà sul meraviglioso palco della Villa Ascanio Celestini, artista poliedrico, che da sempre lavora con la diversità dei linguaggi: questa volta sceglierà di confrontarsi con le Barzellette, tratte del suo omonimo libro, perché questa forma scherzosa di comunicazione pesca nell’inconscio e attraverso l’ironia è in grado di smontarlo e di ridicolizzarlo. Celestini sarà accompagnato dalle musiche dal vivo di Gianluca Casadei.

Terzo appuntamento per Tivoli 2020 sarà domenica 2 agosto con Sarah Jane Morris & Solis String Quartet, in un progetto di Stefano Valanzuolo, dal titolo Ho ucciso i Beatles, scritto in occasione dell’80esimo anniversario della nascita di John Lennon, del 50esimo dall’uscita dell’ultimo disco dei Beatles e a 40 anni dall’assassinio del frontman del gruppo.



L'ingresso è gratuito con possibilità di prenotazione online su Ticketone, telefonicamente al numero 0774.311.608 (dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, e negli stessi orari anche nei giorni festivi di spettacolo: sabato 1 agosto, e domenica 2 agosto), presso il botteghino dell’Auditorium Parco della Musica (tutti i giorni in orario continuato dalle 11 alle 18), e presso il punto CTS di Tivoli (Piazza Palatina, 2). Ciascun titolo d’ingresso sarà valido fino a 15 minuti dall’inizio di ciascun evento, momento nel quale le disponibilità residue saranno messe nuovamente a disposizione del pubblico. Le prenotazioni sono nominative e sarà richiesta la compilazione di un modulo dati all’ingresso.



