RIETI - Nuova convocazione in Nazionale Universitaria per la mezz'ala del Rieti Matteo Cericola, che giovedì 20 giugno farà parte dei 23 calciatori selezionati dal ct Daniele Arrigoni, per l'ultimo decisivo stage prima della scelta dei 20 che rappresenteranno l'Italia all'Universiade 2019 in programma a Napoli dal 2 al 14 luglio prossimi.Cericola, al pari di tutti gli altri convocati, si presenterà al Mancini Park Hotel di Roma dove fino al 25 giugno lavorerà per cercare di convincere Arrigoni e il suo staff ad entrare nella lista definitiva e vivere quella che poi altro non è che una sorta di Olimpiade Universitaria.«Già il fatto di essere stato nuovamente richiamato - spiega Cericola - è motivo d'orgoglio, so perfettamente che questo non vuol dire essere già certo di far parte del gruppo che parteciperà alla fase finale, ma potermi giocare una chance vale tanto. Darò il massimo come ho sempre fatto, d'altronde».