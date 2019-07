© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inizia con una vittoria l'avventura dell'Italia di Arrigoni alle Universiadi 2019 iniziate ieri a Salerno. Gli azzurri, all'Arechi, battono il Messico 2-0 con i gol di Ungaro e Serena nella ripresa e venerdì possono ipotecare il passaggio del turno se non perdono con l'Ucraina.Zero minuti per il "reatino" Cericola, rimasto in panchina per l'intera durata della gara, ma pronto a dare il suo contributo già dalla prossima sfida qualora Arrigoni dovesse chiamarlo in causa. Ma già il fatto di aver esorcizzato quello stesso Arechi con la maglia azzurra, dopo che a fine gennaio, col Rieti in amichevole, fu costretto a "scendere in campo" con un piede ingessato è di sicuro un segnale importante per un calciatore che punta ad una stagione di assoluto livello per il definitivo rilancio. Ed iniziarla con la Nazionale nel petto è già di per sé un segnale.ITALIA: Cucchietti, Gatti (76’ Pogliano), Zonta, Sbrissa, Ungaro (86’ Galli), Florio, Serena, Vitturini, Tentardini (68’ Giraudo) Collodel, Galeandro (70’ Ruzzittu). A disposizione: Marcantognini, Mercadante, Galli, Strada, Cericola, Grieco. Allenatore: ArrigoniMESSICO: Robles Paez, Ruiz Chacon, Siqueiros Najer (65’ Dominguez Parada), De La Rosa Zuniga (87’ Velasco Ron), Villa Rojas (56’ Ramirez Luis, 90’ Chavez Richard), Ruiz Romero, Escobedo Rodriguez, Anaya Jauregui, Ceballos Walls, Garcia Coronado, Madrid de la Fu. A disposizione: Balderrama, Chavez Richard, Lorenzana Benco, Manzo Arballo, Noyola Ramirez, Saenz Velazquez. Allenatore: Aguilar.Arbitro: Christofi (Cipro)Assistenti: Minafra e Librale (Italia)Quarto uomo: Freitas (Brasile)Marcatori: 55’ Ungaro, 91’ SerenaNote. Ammoniti: 43’ Siqueiros Nader, 57’ Ungaro, 57’ Madrid De La Fu, 60’ Ceballos Walls, 74’ Gatti. Calci d’angolo 8-6. Recuperi: 0 pt’, 4 st’