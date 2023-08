Campagna di prevenzione delle truffe agli anziani, la polizia incontra i cittadini

RIETI - Le truffe e i raggiri sono un fenomeno purtroppo sempre presente nella nostra società e chi ne fa le spese sono sempre più spesso gli anziani, che vengono contattati da malintenzionati, i quali, facendo leva sugli affetti più cari, riescono ad ottenere ingenti somme di denaro e oggetti di valore dai malcapitati di turno.

Per questo motivo e con l'obiettivo di esercitare una efficace azione di prevenzione, la Questura di Rieti ha organizzato, nella giornata di lunedì 7 agosto u.s., presso l’Auditorium di Leonessa (RI), un incontro con gli anziani, finalizzato alla sensibilizzazione riguardo i pericoli ai quali gli stessi e le categorie più deboli, sono soggetti giornalmente.

Al predetto incontro hanno preso parte, il Dirigente della Squadra Mobile Comm.

Capo della Polizia di Stato Marco Stamegna, in rappresentanza della Questura, per la Polizia Stradale della Sezione di Rieti la Dirigente Comm. Capo della polizia di Stato Irene Forcellini e per la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti la Responsabile Sost. Commissario della Polizia di Stato Alessandra Ciulla, i quali hanno illustrato, alla presenza di oltre sessanta partecipanti, ognuno per il proprio ambito di competenza, i vari modus operandi con cui i malintenzionati attuano le truffe e i raggiri, fornendo indicazioni utili ad eluderli.

Allo scopo sono state realizzate una brochure ed una locandina, recanti consigli di comportamento e precauzioni per difendersi da malintenzionati, che sono state distribuite agli anziani.