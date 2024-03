I carabinieri e Flavio Insinna incontrano a Poggio Mirteto i ragazzi dell'Aipd

RIETI - Una giornata densa di emozioni e di sorprese quella che si è svolta oggi presso la caserma della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto che, nell’ambito dell’ormai noto progetto didattico della “Cultura della Legalità”, ha visto protagonisti i giovani dell’Associazione Italiana Persone Down di Roma in un’esperienza a loro dedicata per avvicinarli al mondo dell’Arma dei Carabinieri e dei valori da essa rappresentati. Una vera e propria avventura per questi ragazzi che, con il Presidente dell’Associazione, Dr. Giancarlo Giambarresi, ed i loro accompagnatori, sono giunti con il treno da Roma e, grazie allo spontaneo contributo del Sindaco del Comune di Poggio Mirteto, Dr. Giancarlo Micarelli, e di quello del Comune di Magliano Sabina, Giulio Falcetta, entrambi presenti all’evento, hanno potuto raggiungere a bordo di mezzi pubblici e comunali la locale sede dell’Arma.

Ad accoglierli, il Comandante della Compagnia, Capitano Francesco D’Ottavio, ed il notissimo presentatore ed attore Flavio Insinna, legatissimo all’Arma per i suoi trascorsi da “Carabiniere” nella nota fiction televisiva “Don Matteo” che, con la consueta straordinaria sensibilità, ha intrattenuto i ragazzi con tanti sorrisi ed abbracci e raccontando loro vari aneddoti personali e professionali.

L’evento è stato ulteriormente allietato dalla presenza della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma che, al momento dell’Alzabandiera, con militari e ragazzi schierati, ha eseguito l’inno nazionale per poi proseguire con altri brani istituzionali e celebri colonne sonore.

L’occasione è stata anche favorevole per festeggiare l’inaugurazione della nuova “Sala Briefing” della sede della Compagnia Carabinieri, recentemente dotata di nuovo mobilio e resa maggiormente idonea sia per le attività istituzionali di rappresentanza quanto per l’accoglienza dei gruppi di studenti che, ormai frequentemente, partecipano ad iniziative come quella svoltasi oggi.

Nel corso dell’evento, i ragazzi hanno anche visitato la locale Centrale Operativa dove hanno avuto l’occasione di interloquire via radio con le vetture in circuito.

Si sono poi cimentati con la rilevazione delle impronte digitali dei loro coetanei e infine guardato da vicino le Alfa Romeo Giulia in dotazione al Nucleo Operativo e Radiomobile con le quali vengono svolti i quotidiani servizi di controllo del territorio.

Da veri provetti Carabinieri, tutti gli ospiti hanno poi pranzato presso la mensa della caserma. Prima di concludere la loro visita, hanno ricevuto alcuni gadget messi a disposizione dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed una piantina bonsai di olivo donata loro dai militari della Compagnia di Poggio Mirteto, quale simbolo della terra Sabina.

La giornata da poco conclusa è stata senza dubbio motivo di scambio di affetti ed esperienze per i giovani ragazzi dell’Aipd e per i militari intervenuti.

Resterà per sempre il ricordo di una giornata così speciale.