Martedì 2 Aprile 2024, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 17:42

In provincia di Terni sono circa 20mila i malati di diabete di tipo 2 , il che vuol dire che nel prossimo futuro avranno bisogno di insulina. In Umbria almeno 60 mila persone dichiarano di essere affette da diabete, in Italia sono circa 4 milioni i casi diagnosticati e 1 milione quelli non diagnosticati. Tra le persone con diabete, circa 3,6 milioni sono ad alto o altissimo rischio cardiovascolare e circa 1,2 milioni sono affette da malattia renale. Per fare il punto della situazione giovedì 4 aprile, alle ore 10.30 presso la sala consiliare della provincia di Terni si terrà una tavola rotonda incentrata, appunto, sulla patologia del diabete in Italia e in particolare in Umbria e le criticità del piano sanitario regionale. L’incontro vedrà la partecipazione di Daniele Giocondi, responsabile del Tribunale per i diritti del malato di Terni; Giuseppe Fatati presidente Italian obesity network ed ex primario della Diabetologia all’ospedale di Terni; Fosco Giraldi esperto di legislazione sanitaria che analizzerà come il piano sanitario regionale affronta il problema-diabete. «Sappiamo che la tutela della salute dei cittadini è uno dei temi al centro del dibattito politico – spiegano gli organizzatori - oltre che essere un diritto sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione. Il diabete, con il suo carico sociale, clinico ed economico- conclude la nota - rappresenta un modello sul quale riflettere e trovare sinergie operative. Siamo infatti in presenza di una vera pandemia, confermata dai dati epidemiologici che ci indicano che più 400 milioni di persone nel mondo ne sono affette.