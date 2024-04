Misteri irrisolti e un fascino irresistibile nel Sabato del Villaggio dedicato alle piramidi

RIETI - Misteri irrisolti e un fascino irresistibile avvolgono l’antico Egitto ed in particolare le piramidi che sono state al centro del Sabato del Villaggio di ieri pomeriggio, nella conferenza tenuta dall’esperto Giuseppe Devirgiliis nella sala consiliare del Comune di Fiamignano.

Come sono state costruite le piramidi? Come hanno fatto gli egizi a trasportare blocchi pesanti tonnellate per centinaia di chilometri? Questi alcuni quesiti su cui il relatore si è soffermato, illustrando teorie e suggerendo riflessioni alle decine di spettatori presenti in sala e collegati online tramite il canale Youtube della Pro Loco di Fiamignano.

«L’unico strumento a disposizione degli egizi, al tempo, era la leva e questo lascia molto perplessi su come abbiano fatto a spostare pesi così importanti – spiega Devirgiliis – devono aver fatto qualcosa che ancora non comprendiamo e su cui neanche gli egittologi hanno una risposta».

Una conferenza di circa due ore, affascinante per la sua materia e per le competenze dello stesso Devirgiliis, medico romano in pensione, da sempre appassionato di storia e affezionato a Fiamignano: «Ho conosciuto questo paese in un’estate di circa quarant’anni fa e per me rimane ancora oggi un posto bellissimo, dove torno sempre appena possibile».



Confermato il successo dei Sabato del Villaggio, che danno appuntamento al mese prossimo con un’altra conferenza organizzata dalla Pro Loco di Fiamignano e appoggiata anche dal Fai e dal Comune.