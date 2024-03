Sabato del Villaggio, successo per l'incontro relativo alla birra e per l'esordio della rivista e dello streaming

RIETI - Acceso interesse e molta partecipazione, sia fisica che online, per l’incontro di ieri compreso nel ciclo dei Sabato del Villaggio e dedicato alla birra. Un viaggio di circa due ore, nella sala consiliare del comune di Fiamignano, in compagnia dei tre esperti Stefania Rotili, Matteo Corazza e Mario Di Filippo che hanno condotto i partecipanti alla scoperta della bevanda in tutte le sue sfumature. Partendo dalla produzione, spiegata magistralmente dal mastro birraio Corazza operativo presso il birrificio Collerosso, l’attenzione si è poi spostata sulle tecniche di degustazione illustrate da Rotili che ha direttamente coinvolto la platea nel riconoscimento dei sapori.



«Abbiamo seguito insieme una scheda di degustazione visiva, olfattiva e gustativa, per poi assaggiare una triple tedesca, una German Ale e un’Ipa del birrificio Collerosso – racconta la relatrice – I partecipanti sono stati bravi a distinguere le diverse note delle tre bevande, riconoscendone le peculiari caratteristiche come il gusto maltato, quello fruttato e l’amaro».



Un approfondimento gradito per le decine di persone presenti a Fiamignano, a cui vanno aggiunti circa una trentina di collegamenti online via Youtube: si conferma così il successo per l’iniziativa culturale portata avanti dalla Pro Loco ed appoggiata anche dal FAI, in quest’occasione anticipata dalla presentazione della rivista “Di Questa e d’Altre Terre” relativa al Cicolano.

«L’incontro è andato alla grande, superando ogni più rosea aspettativa – commenta il presidente della Pro Loco Bruno Creazzo – Abbiamo iniziato la vendita del n.1 della nostra rivista quadrimestrale, che è già andata a ruba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie a tutti, in particolare ai relatori che sono stati bravissimi».