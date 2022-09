Transitalia Marathon, sulle strade del Reatino oltre cinquecento motociclisti da tutto il mondo

RIETI - Attesi tra poche ore in città oltre cinquecento motociclisti da tutto il mondo. L'arrivo di oggi, 28 aettembre, della carovana, dalle prime ore del pomeriggio, rappresenta la quarta tappa della Transitalia Marathon partita da Rimini e che oggi coprirà il percorso da Cascia a Rieti. Giunta all'ottava edizione “Transitalia Marathon” è una manifestazione di mototurismo non competitiva che ogni anno porta i partecipanti a visitare borghi e città di regioni diverse, percorrendo strade secondarie per apprezzare le bellezze e la varietà dei paesaggi della nostra Italia.

Dopo il tour turistico culturale organizzato per loro dall'ufficio del turismo cittadini, ad accoglierli in piazza Vittorio Emanuele II alle 17.30, ci sarà il sindaco Daniele Sinibaldi e le assessore al turismo Chiara Mestichelli e alle attività produttive Claudia Chiarinelli, unitamente al presidente della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, Livio Rositani e ad Elisabetta Occhiodoro che aveva curato la pianificazione dell'evento in città in qualità di presidente del Comitato Gemellaggi.

La “Transitalia Marathon” sara’ accolta anche dai rappresentanti della Onlus Alcli “Giorgio e Silvia” di Rieti che con il "Progetto Alessandra”, supporta le pazienti oncologiche preparando per loro parrucche su misura che consegnano in tutta Italia anche grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Angeli in Moto” che in motole portano a destinazione.