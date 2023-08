Lo sport ternano in lutto per la scomparsa del pilota Mirko Giansanti

Il mondo del motociclismo ternano è sotto choc per la scomparsa di Mirko Giansanti, pilota prima e direttore tecnico poi a livello nazionale ed internazionale. Mirko Giansanti, figlio d’arte, di papà Fosco, anche lui centauro di provata esperienza e qualità si è arreso ieri all’età di 46 anni ad un male incurabile con il quale ha lottato con lo stesso grande spirito ed energia con cui si esprimeva quando scendeva in pista.

“Giansanti è stato un pilota di grandi potenzialità, che ha messo insieme tantissimi podi, ben 12, nel corso della sua carriera – lo ricorda Danilo Petrucci senior – Con lui ho lavorato insieme nel motomondiale nel 1999, quando facevamo parte entrambi della squadra ternana di Marco Antinucci in cui lui aveva come compagno di squadra Manuel Poggiali, quell'anno all'esordio. E’stato per tanti anni una colonna della classe 125, in cui ha collezionato ben 12 podi, correndo per la Honda e per la Yamaha.

Mi piace ricordarlo come una persona perbene, un ragazzo dal carattere schivo e riservato, che era una eccezione nel circus rumoroso del motomondiale”. Dopo la esperienza nella 125, aveva corso anche nella cilindrata delle 250 nel motomondiale, prima di chiudere alla guida della Kawasaki nel C.I.V, il campionato italiano velocità, la sua carriera da pilota. Dopo avere chiuso questa esperienza, aveva saputo rimettersi in discussione ed in gioco, ritagliandosi un ruolo importante nel Grt Yamaha World Superbike Team.