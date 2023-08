L'abbraccio di Terni a Mirko Giansanti

Mercoledì 9 Agosto 2023, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 17:36







Terni - Il feretro di Mirko Giansanti arriva in cattedrale accompagnato da decine di motociclisti, mentre la chiesa per la messa officiata da don Alessandro Rossini era colpa di amici, appassionati e tifosi. In tanti si sono dati appuntamento per regalare l'ultimo abbraccio al centauro ternano prematuramente scomparso a causa di un male incurabile.

Un lungo applauso saluta la fine della cerimonia religiosa, prima che il rombo delle motociclette per oltre un minuto tributi la giusta commemorazione ad un uomo che sia durante la carriera agonistica che dopo, si è sempre fatto volere bene non solo dagli amici ma anche dagli addetti ai lavori e dai tifosi. E non a caso per l'ultimo abbraccio c'era un lungo filo rosso che teneva assieme le più diverse generazioni.