Il trial torna protagonista in Sabina con la prima prova del campionato regionale

RIETI - Torna protagonista dopo un anno il trial in Sabina. Si svolgerà a Roccantica infatti la II prova trofeo Centro Italia Trial, organizzata dal Moto Club 3Valli. I trialisti di Roccantica, da quest’anno ben rappresentati nel Consiglio direttivo del club organizzatore con David Nobili e Federico Perfetti, faranno ovviamente parte dell’evento. Tra le novità rispetto alla passata edizione, ci saranno nuove zone, un rinnovato trasferimento e nuovi spazi messi a disposizione dal Comune di Roccantica per dare alla gara, che quest’anno è anche valida come prima prova del Campionato regionale Lazio 2023, una migliore location.



La tradizione

Roccantica ha antiche tradizioni trialistiche riportate in auge dall’Associazione Monte Pizzuto Trial Team, che ormai da anni opera sul territorio sabino. Qui già negli anni ‘80 venivano organizzate gare di rilevanza nazionale. Occorre tra l’altro ricordare che molte zone sono tracciate su terreni privati i cui proprietari acconsentono di buon grado al loro utilizzo. Saranno 8 le zone, da ripetersi per tre volte. Il trasferimento porterà i piloti fin su Fonte Forcelline, uno dei punti panoramici più belli da dove è possibile ammirare la Valle del Tevere e, nelle giornate terse, la cupola di San Pietro. Ben sei zone sono state tracciate nei dintorni del Paese in modo che gli spettatori possano assistere alla gara senza lunghi spostamenti. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Alberto Sciarra, supporterà l’iniziativa, non solo concedendo le autorizzazioni ma aiutando nel migliore dei modi gli organizzatori ad accogliere piloti e accompagnatori.



La gara

Partenza dalla Piazza centrale con il primo concorrente che prenderà il via alle ore 10,00. La zona numero 1, tra le più spettacolari, è stata disegnata all’interno del Paese ed è denominata “la Torre”. Non bisognerà spostarsi di molto per raggiungere la zona 2, nei pressi del palazzo dello sport. Molto vicine anche la 3-4-5 e 8. Alle 16,00 è prevista la premiazione.



Il corso per giudici

Nella giornata precedente (domani, sabato 6 maggio) presso la sala consigliare, si svolgerà un corso nazionale per giudici di zona trial. Un’altra iniziativa che dimostra l’importanza di questa seconda prova del Trofeo centro-Italia di trial 2023.

Le aspettative

«Vi aspettiamo per una bella giornata di sport e di grande spettacolo con i funamboli del trial - afferma il Presidente del Moto Club 3Valli Alessandro Trecci - sicuri che passerete una giornata diversa e divertente».