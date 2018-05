RIETI - Contratto di Governo: non un accenno al sisma. Lo evidenzia il deputato reatino, Paolo Trancassini: "Nel contratto di Governo non un accenno al sisma, grave mancanza dei due leader sottoscrittori".

<< Nella bozza del “Contratto per il Governo del Cambiamento”, resa pubblica nel tardo pomeriggio del 16 maggio - sottolinea il deputato di Forza Italia, anche sindaco di Leonessa -, composta da quaranta pagine e ventinove capitoli non si accenna alla “Ricostruzione post sisma 2016/2017”. Saranno molti i temi di cui si occuperà il Governo frutto dell’intesa tra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini ma questa è una grave mancanza che spero i due leader impegnati a trovare la quadra vogliano riparare prima di consegnare al Presidente della Repubblica la versione definitiva del “Contratto”. Noi di Fratelli d’Italia continuiamo a sperare, a lottare e lavorare per questo. Oggi sarò con il Capogruppo alla Camera l’On. Fabio Rampelli dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, l’On.De Micheli per sostenere le ragioni dei territori, i nostri, umiliati da una ricostruzione che rischia di fare più danni del terremoto stesso>>.

