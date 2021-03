Terremoto in Nuova Zelanda di 6.9, allarme tsunami. «Scossa sentita a mille km di distanza»

Terremoto di potenza devastante oggi Nuova Zelanda . L'epicentro del sisma, di magnitudo 6.9 (7.2 secondo alcune rilevazioni) è stato a 180 chilometri a nord-est della città di Gisborne alle 2.27 locali del mattino, a una profondità di 10 chilometri. È stato lanciato un allarme tsunami dopo la scossa di magnitudo 6.9 che si è verificata al largo della Nuova Zelanda. «Sulla base dei parametri preliminari del terremoto, sono possibili onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 300 chilometri dall'epicentro del terremoto», ha fatto sapere il Pacific Tsunami Warning Center con sede nelle Hawaii. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Scene di panico nelle città. Migliaia di persone hanno riferito sui social di aver sentito il terremoto, alcune addirittura fino a Christchurch, a quasi 1000 km di distanza nel sud del paese.

