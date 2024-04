Terremoto Giappone, scossa 6.3 al largo dell'isola di Shikoku: nessuna allerta tsunami

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il Giappone alle 16.14 (23.14 locali). Il sisma è stato localizzato al largo della regione-isola di Shikoku, nel Canale di Bungo, nel sud-ovest del Paese. Lo riferisce l'istituto geologico americano Usgs. La scossa è stata avvertita in un'ampia fascia del Giappone occidentale. Non è stata diramata alcuna allerta tsunami. Al momento non si ci sono segnalazioni di particolari danni a persone o cose.

Nessuna anomalia è stata rilevata presso la centrale nucleare di Ikata della Shikoku Electric Power nella prefettura di Ehime, ha riferito NHK

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO