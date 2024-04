Terremoto a Taiwan di magnitudo 5.3

Una serie di terremoti ha scosso Taiwan , con una magnitudo iniziale di 5.3, secondo le informazioni rilasciate dall'(USGS) sul suo sito web. Il terremoto principale è stato localizzato al largo della costa centro-orientale dell'isola, precisamente a 30 km a sud di, con un'epicentro a una profondità di 8,9 km. Nonostante l'intensità, non sono stati emessi allarmi tsunami in seguito a questa scossa rapidamente seguita da altre due, entrambe avvertite sulla terraferma. Il primo di questi eventi successivi, di magnitudo 5.2, si è verificato a 33 km a sud-est di Puli a una profondità di 32 km. Il secondo terremoto, di magnitudo 5.1, ha colpito vicino alla costa a soli 21 km a sud di Hualien, con un epicentro a 10 km di profondità. Questa attività sismica segue un precedente e più violento terremoto di magnitudo 7.4 che, il 3 aprile scorso, aveva colpito la stessa area di Taiwan, causando la morte di almeno 17 persone. Taiwan, il terremoto in una strada di montagna: automobilista si salva così