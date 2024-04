Campi Flegrei, l'eruzione del supervulcano quali conseguenze può avere? C'è una previsione catastrofica

Le recenti scosse avvertite con frequenza nei dintorni di Napoli stanno alimentando i timori riguardo alla possibilità di un'eruzione del supervulcano dei Campi Flegrei. Tuttavia, se le autorità di protezione civile stanno cercando di mantenere la calma e di illustrare il piano di evacuazione previsto in caso di effettiva eruzione, una visione particolarmente catastrofica sulle conseguenze di un'eventuale eruzione sta emergendo dal web, alimentata da un documentario del canale televisivo elvetico Rsi, la tv pubblica svizzera di lingua italiana, dal titolo esplicito e quanto mai catastrofista: "Napoli, il supervulcano che minaccia l’Europa". Ma cosa dice questo documentario nella realtà? E per quale motivo offre una narrazione così catastrofista? Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB