RIETI - Problemi nel passaggio a livello in viale Maraini e, di conseguenza, traffico in tilt sullo stesso viale Maraini e negli altri viali.



Il passaggio a livello è rimasto chiuso a metà, bloccando per diversi minuti il passaggio dei veicoli proprio in una delle ore più trafficate per il rientro dal lavoro a casa. Il risultato è traffico congestionato su viale Maraini e, con effetto domino, nell'area circostante. © RIPRODUZIONE RISERVATA