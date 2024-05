Lo Special Football 2024 fa tappa a Rieti, una giornata di sport e inclusione

RIETI - Domani, 19 maggio, gli amanti del calcio a 5 avranno l'opportunità di assistere a un evento straordinario al Palamalfatti di Rieti. Alle 10 prenderà il via il Torneo di calcio della Special Olympics, un'emozionante manifestazione sportiva organizzata dalla Rietinclude in collaborazione con la New Real Rieti.

Il Torneo accoglierà Atleti provenienti da diverse regioni, offrendo loro la possibilità unica di confrontarsi in un ambiente di competizione sano e inclusivo.

L'ingresso all'evento è totalmente gratuito, invitando così il pubblico a partecipare numeroso e a sostenere i partecipanti con il proprio calore e supporto. Il Torneo di calcio a 5 unificato interregionale vedrà i talentuosi ragazzi della New Real Rietinclude scendere in campo per affrontare il Tevere Remo e l'Olmoponte Arezzo in un emozionante triangolare.

Si tratta di un'occasione straordinaria per celebrare lo sport, l'inclusione e la determinazione degli Atleti Special Olympics, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un potente veicolo di integrazione e di crescita personale.