Npc, ultima chiamata per la salvezza: scatta la serie con Salerno. Ponticiello: «Ognuno dia il massimo»

RIETI - È l’ultima chiamata per la Npc Rieti. Stasera al PalaSojourner (ore 21.00), inizia il playout con la Virtus Arechi Salerno. Dopo una stagione disastrosa con 23 sconfitte, la sconfitta per 3-0 nella serie con Cassino, la Npc deve cercare di salvare la stagione. Recuperate le energia, stavolta rispetto al precedente turno con Cassino, Rieti deve sfruttare le due partite interne, per questo serve partire bene fin da gara 1 per non ritrovarsi a rincorrere una Salerno che arriva all’appuntamento priva di Matrone.

Alla vigilia di gara 1, coach Ponticiello presenta così la sfida: «E' l’ultimo atto di una stagione lunga, travagliata, che vogliamo chiudere nel migliore dei modi. Centrare la salvezza passa per approcciare con il massimo livello di energia, applicazione e disciplina dalla palla a due di gara 1. Abbiamo bisogno che ognuna delle persone che sono parte del team dia il massimo.

Per tutte le cose che hanno attraversato questi 8 mesi di lavoro, per ciò che si è mostrato in fasi importanti della stagione, la Npc merita la salvezza. Siamo adesso innanzi ad uno snodo decisivo, è necessario passare dal meritare questo obiettivo al centrarlo concretamente. La concentrazione di tutti è indirizzata in tal senso, nella certezza che l’appassionato pubblico reatino ci aiuti in tal senso, affollando sabato e lunedì gli spalti del PalaSojourner».



Così in campo

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Margarita, 98 Novelli, 99 Reginaldi. All. Ponticiello.

Virtus Arechi Salerno: 1 Mazzarella, 3 Agostini, 4 Acunzo, 6 Cucco, 7 Spizzichini, 9 Kekovic, 22 Fraga, 46 Renzullo, 69 Spinelli, 85 Capocotta. All. Amato.

Arbitri: Biondi di Trento e Rinaldi di Livorno.