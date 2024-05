Con Next Rieti orientamento professionale al liceo artistico dell’Epn sulle professioni di oggi e domani

RIETI - Sai già cosa vuoi fare da grande, il tuo lavoro dei sogni esisteva già 20 anni fa, quanto ti preoccupa il futuro e quale battaglia senti più vicina. Questi alcuni degli interrogativi condivisi, ieri, da Next Rieti con studentesse e studenti, (41 i partecipanti), del Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” – ISS “Elena Principessa di Napoli”, nell’ambito del format per l’orientamento professionale “What’s Next?”.

Domande senza tempo e nuove riflessioni, di fatto occasione per sciogliere il ghiaccio prima della vera e propria esperienza da protagonisti nel gioco di ruoli proposto da Next Rieti. Sette le professionalità in campo, delle quali immaginare la giornata tipo, prima di riconoscerle tra gli ospiti in sala. Poi, il confronto aperto rispetto a ciascuna figura professionale, dalla funzionaria pubblica all’agente letterario, dalla public affairs manager all’artista digitale.

Obiettivo, far conoscere possibili percorsi di studio e scoprire il quotidiano lavorativo sfatando tanti falsi miti, raccontare così scelte e imprevisti, ma anche retroscena di carriere e successi singolari.

«Una nuova tappa del nostro progetto, tutto dedicato alla formazione delle ragazze e dei ragazzi di Rieti e provincia - ha dichiarato all’evento la presidente dell’associazione Next Rieti, Janira Grillotti -. È a scuola che dobbiamo tornare per ascoltare e dialogare con i giovani, per supportarne, al nostro meglio, tutte le ambizioni».

Tra i professionisti coinvolti: Vittorio Bonapace, Fabrizio Moscato, Giada Dionisi, Mario Febroni, Annalisa Nicoletti, Fabrizio Bagnoli, Rosella Volpicelli. Per il team di Next Rieti: Valentina Mercuri e Serena Ratini.