Terminillo, giovani fuori pista con lo slittino, soccorse e tratte in salvo

RIETI - Intervento di soccorso al Terminillo da parte degli operatori del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico del Lazio. Oggi, i soccorritori del Cnsas del Lazio sono intervenuti sul Monte Terminillo, in località Sella del Vento, per recuperare due ragazze finite fuori pista, dopo aver perso il controllo degli slittini su cui stavano scendendo. Grazie all’utilizzo della barella invernale e delle tecniche di risalita con contrappesi, le giovani sono state recuperate e affidate alle cure del personale sanitario. Le due ragazze sono in buone condizioni.