Zeman operato, intervento riuscito: applicati stent a coronarie e carotide. Stagione finita per l'allenatore del Pescara

«L'intervento è riuscito, ora dovrà solo riposare». Il direttore sportivo biancazzurro Daniele Delli Carri è appena uscito dalla clinica Pierangeli di Pescara dopo l'intervento alla carotide, durato circa 2 ore e un quarto, al quale si è sottoposto Zdenek Zeman, 77 anni a maggio, allenatore del Pescara ricoverato da qualche giorno per problemi cardiaci.

Zeman, Bucaro: «Era migliorato parecchio, l'intervento era fissato per giugno»

Zeman operato, come sta

L’operazione è stata effettuata dall’equipe guidata da Stefano Guarracini, primario del reparto di Cardiologia. Al mister gli sono stati applicati 4 stent alle coronarie da parte del primario ed è stata effettuata una angioplastica con stent alla carotide da parte degli specialisti D’Orazio e Salute alla presenza del medico personale Filippo Falconio.

Ora si conosceranno precisi i tempi di convalescenza, ma a quanto è trapelato dal dottor Guarracini per il boemo la stagione finisce qui.

«E' stato sottoposto a una serie di controlli alle coronarie - ha proseguito Delli Carri frettolosamente presente in clinica insieme al presidente Daniele Sebastiani- e comunque l'operazione è riuscita. Ed è la cosa più importante adesso».

Cosa succede ora

Sdengo, dopo le dimissioni dalla clinica tra un paio di giorni, osserverà un periodo di riposo di circa 4-5 mesi e ulteriori controlli. Adesso si dovranno capire le intenzioni del club. Fino a ieri sera, nonostante il tracollo a Pesaro di ieri sera «la posizione di Zeman non è in dubbio» aveva detto Delli Carri nel post gara. Qualora i tempi di recupero saranno lunghi (come sembrerebbe), il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani e il ds Delli Carri dovranno decidere se proseguire la stagione con Bucaro in panchina o ingaggiare un altro allenatore.