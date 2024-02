Ricky Albertosi operato al cuore, al portiere della nazionale campione d'Europa 1968 intervento per una valvola cardiaca

Ricky Albertosi, storico portiere della nazionale italiana, 84 anni, è stato operato per la riparazione della valvola mitrale al Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna) di Gvm Care & Research. Campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970, si è affidato alle cure di Fausto Castriota, responsabile del laboratorio di cardioangiologia diagnostica ed interventistica.

Albertosi, spiega la clinica, ha dovuto infatti sottoporsi ad un'operazione al cuore a metà dicembre.

«In persone di una certa età con un cuore non in forma, la chirurgia tradizionale è ad altissimo rischio. Abbiamo quindi optato per un approccio percutaneo che invece abbassa notevolmente il rischio operatorio e dà un risultato ottimale», spiega il prof. Castriota. La metodica si chiama MitraClip, eseguita già dal 2003. «È stata una cosa meravigliosa: il 16 dicembre sono stato ricoverato e due giorni dopo ero già a casa e mi sono goduto il Natale in famiglia! Ho reagito bene, mi sentivo benissimo», ha raccontato l'ex calciatore.