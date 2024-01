Re Carlo dimesso dalla clinica dopo l'intervento alla prostata, tornato nella sua residenza con la moglie Camilla

Re Carlo III, 75 anni, è stato dimesso dalla London Clinic dopo l'intervento subito venerdì scorso per una condizione «benigna» alla prostata e dopo tre notti trascorse in ospedale. Lo ha reso noto il palazzo reale britannico. Il sovrano è tornato nella sua residenza, accompagnato dalla regina consorte Camilla.

Un'operazione sulla carta di routine per il sovrano, la cui salute - a 75 anni compiuti e a poco più di 15 mesi dalla morte della madre Elisabetta II e dalla sua ascesa al trono dopo sette decenni d'attesa - tiene peraltro inevitabilmente il Regno Unito col fiato sospeso. Sua Maestà era entrato in clinica sotto i riflettori delle telecamere, come a dare un messaggio tranquillizzante ai sudditi.

L'ingresso era stato preceduto da uno scarno comunicato di Buckingham Palace: vergato per trasmettere il grazie di Carlo «a tutti coloro che hanno inviato i loro auguri» e per esprimere soddisfazione per il fatto che «la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo» - certificato dai dati del servizio sanitario nazionale (Nhs) - su un incremento in questi giorni di esami e procedure sul fronte della prevenzione o della reazione precoce a patologie della prostata nella fascia più a rischio, gli uomini over 50.

Le conseguenze

La Bbc aveva in ogni modo come l'intervento non avrebbe avuto un impatto tale da richiedere aggiustamenti costituzionali di sorta sulle prerogative del re in quanto capo di Stato. Niente supplenza formale, quindi, da parte del cosiddetto Consiglio di Stato dinastico. Organismo da cui resta per ora fuori gioco l'erede al trono William, impegnato ad assistere la moglie in ospedale e ad accudire i tre figli a casa; e in seno al quale ci si è limitati a rafforzare il ruolo della 76enne regina Camilla e dei principi Anna ed Edoardo (73 e 59 anni), fratelli del monarca superstiti nel servizio «attivo» della Firm: tutti chiamati a rappresentare Sua Maestà in una girandola d'impegni pubblici esterni per un tempo che resta ancora da determinare esattamente.