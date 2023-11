Rieti, tentativo di furto a Casette ma ladri messi in fuga

RIETI - Tentativo di furto nella frazione di Casette dove i ladri sono stati messi in fuga dal proprietario quando ha notato i malviventi nelle pertinenze della propria abitazione. Erano circa le ore 20 quando uno o due soggetti – non ben identificati a causa del buio – sono stati visti aggirarsi nei pressi di un’abitazione presente in una traversa della Strada regionale 578 Salto-Cicolana, in un’area con abitazioni di nuova costruzione. Il proprietario ha interloquito con la persona che si aggirava in zona chiedendo chi fosse e cosa volesse. A quel punto l’uomo è fuggito a piedi allontanandosi rapidamente e facendo perdere le proprie tracce. molto probabilmente aiutato da un complice che era in attesa in auto poco distante. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine con i carabinieri giunti sul posto ma dei malviventi nessuna presenza riscontrata.